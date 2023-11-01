Японию заполонили волки-оборотни для отпугивания медведей ABC News: в Японии стали использовать роботов для отпугивания диких животных

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Порядка 180 роботов для отпугивания диких животных на данный момент установлено в частных домовладениях по всей Японии, сообщил ABC News разработчик из компании Ohta Seiki Ота Юджи. По его словам, устройства по внешнему виду напоминают волков: глаза сымитированы с помощью красных лампочек, а при приближении хищника из динамиков доносится устрашающее рычание.

В стране участились случаи вторжения диких животных в населенные пункты, пояснил собеседник телеканала. Особенно часто к людям наведываются медведи.

На сегодняшний день никто не поставил под сомнение его эффективность, и мы не столкнулись с какой-либо отдачей из-за неудовлетворенности. По всей стране размещено около 180 «волков-монстров», — отметил разработчик.

Ранее стало известно, что в Калужской области на сцену Сельского театра выйдет робот-собака. Постановка пройдет в досуговом центре населенного пункта Лев Толстой. Это событие станет первым в мировой истории работы театров. Создатель культурного центра Глеб Данилов назвал этот эксперимент революцией в популяризации произведения Ивана Тургенева «Муму».