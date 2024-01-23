Стали известны подробности гибели россиянки после нападения волка Жительница Курганской области: после нападения волка женщину нельзя было узнать

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Жительница Курганской области, которая попыталась помочь женщине после нападения волка, рассказала, что пострадавшую было невозможно узнать. В разговоре с «360» очевидица отметила, что та постучалась к ней в окно. Она смогла затащить пострадавшую в дом и вызвала полицию и скорую помощь. По ее словам, хищники сильно «порвали ее».

Лопату схватила, выскакиваю — женщина стоит вся окровавленная. Я ее схватила, не знаю, как до дверей довела ее, тут она у меня упала. Конечно, я ее волоком в дом затащила, двери закрыла. Начала вызывать скорую и полицию. Конечно, сильно порвали ее, — делится собеседница издания.

Местная жительница отмечает, что позже ей перезвонили из скорой помощи и уточнили, новый ли это случай. Женщина рассказала, что о других подобных происшествиях не знала. При этом она подчеркнула, что до этого дети, живущие рядом, рассказывали ей, что видели в поселке волка, который чуть на них не напал.

Позвонила, скорая говорит: «Так это еще, что ли, случай?» Я говорю: «Я не знаю еще случая, но я только что затащила в дом женщину всю разорванную», — подчеркнула очевидица.

Глава Петуховского муниципального округа Антон Волков ранее сообщил, что волк покусал четырех жителей поселка Курорт «Озеро Медвежье» в Курганской области. Один человек скончался, трое госпитализированы.