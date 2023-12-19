Тигр загрыз коня возле жилых домов в Приморье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В селе Раздольном Приморского края тигр задрал коня возле жилых домов, пишет Telegram-канал «Приморье | Онлайн». По словам местных, это уже не первый визит хищника.

Местная жительница запечатлела обглоданные останки лошади на видео. Судя по кровавому следу, хищник протащил свою жертву по снегу, прежде чем разделался с добычей. Тигр напал на коня вечером 18 декабря. Это произошло недалеко от казарм.

Ранее в районе приморского села Дмитриевка поймали другого тигра, охотившегося на собак в Черниговском районе. Животное отловили и обезопасили с помощью транквилизатора, после чего доставили для обследования в реабилитационный центр «Амурский тигр». Директор учреждения Сергей Арамильев рассказал, что состояние тигра вызывает беспокойство, у него обнаружили проблемы с суставами передних лип, что могло стать причиной нападений на собак. Вопроса о его возвращении в естественную среду обитания пока не стоит.

Перед этим еще одного тигра, поедавшего псов, отловили в селе Лермонтовка Хабаровского края. Дикого любителя собачатины усыпили и поместили в специальный бокс. Специалистам предстоит выяснить причину его агрессивного поведения.