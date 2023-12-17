Нападавших на собак тигров поймали в Хабаровском и Приморском краях

Фото: Global Look Press

Двух тигров, нападавших на собак в Хабаровском и Приморском краях, отловили, сообщил Telegram-канал Mash. Животных усыпили, ветеринарам предстоит выяснить, по какой причине они вели себя столь агрессивно.

Тигра, державшего в страхе жителей Хабаровского края, обнаружили в селе Лермонтовка. Люди опасались за свою жизнь после серии нападений на собак.

Второго хищника поймали в приморском селе Дмитриевка. Животному диагностировали травму конечности — по предварительным данным, она и могла стать причиной нападений.

Ранее сообщалось, что тигр в Хабаровском крае убил местного жителя. Сначала хищник расправился с собакой, а затем напал на хозяина, который пошел к лесу по следам своего питомца.

До этого стало известно, что в Приморском крае ищут тигра, который напал на сторожа пасеки. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Во время нападения тигра хозяин пасеки услышал крики, выбежал из помещения с ружьем и начал стрелять в воздух. Хищник сначала двинулся на него, а затем скрылся в лесу.

Тем временем в городе Копейске Челябинской области дрессировщик, владеющий передвижным цирком шапито, содержит львов в железном прицепе без отопления при 30–40-градусном морозе. Зоозащитники обеспокоены состоянием диких кошек и требуют отобрать животных у недобросовестного предпринимателя. На ситуацию обратил внимание известный ветеринар Карен Даллакян.