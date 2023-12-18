Охотившемуся на собак в Приморье амурскому тигру нужна реабилитация

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Пойманный амурский тигр, который охотился на собак в районе села Дмитриевка Приморского края, нуждается в реабилитации, сообщает Telegram-канал «Владивосток № 1». Животное доставили в центр «Амурский тигр» в селе Алексеевка, когда обнаружили у него проблемы с суставами передних лап.

По словам директора Центра Сергея Арамильева, состояние тигра вызывает беспокойство. Вопрос о возвращении животного в дикую природу пока не стоит.

Тигр, о котором идет речь, ранее открыл охоту на собак в Черниговском районе. Самец весом 150–170 килограммов нападал на четвероногих в селах и держал в страхе местных жителей.

Животное активно разыскивал «Охотнадзор», пока его не удалось изловить и усыпить при помощи транквилизатора. Впоследствии тигра доставили в реабилитационный центр для оценки его состояния и определения дальнейшей судьбы.

Ранее еще одного тигра, который нападал на собак, поймали в Хабаровском крае. Его обнаружили в селе Лермонтовка.

Также сообщалось, что в Хабаровском крае тигр убил местного жителя и его пса. Сначала дикое животное расправилось с собакой, а затем напало на мужчину, когда тот пошел к лесу по следам питомца. Инцидент произошел неподалеку от поселка Обор.