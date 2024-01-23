Россиянам дали советы, как вести себя при встрече с волком Зоолог Кречмар посоветовал не привлекать внимания при встрече с волком

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При встрече с волком не следует привлекать внимания хищника, посоветовал зоолог и охотовед Михаил Кречмар. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт подчеркнул, что стоит двигаться в сторону к жилым домам и попытаться позвать на помощь других людей. При возможности лучше позвонить знакомым или в экстренные службы.

При встрече с волком вести себя нужно так же, как с агрессивной крупной собакой. Не привлекать внимания, отойти в сторону, двигаться к человеческому жилью, привлечь внимание других людей. Можно позвонить знакомым или в экстренные службы. В любой сомнительной ситуации главное оружие — телефон, — пояснил зоолог.

Если хищник уже подготовился к нападению, нужно найти вещь, которую можно использовать в качестве оружия. По словам Кречмара, от волков можно отбиться, даже если их несколько. В качестве оружия подойдут тяжелый сук или ремень с пряжкой. Важно не подпускать хищников близко к себе. Эксперт добавил, что рост числа нападений волков на людей может быть связан с увеличением их численности и плохой кормовой базой в зимний период.

Глава Петуховского муниципального округа Антон Волков ранее сообщил, что волк покусал четырех жителей поселка Курорт «Озеро Медвежье» в Курганской области. Один человек скончался, трое госпитализированы.