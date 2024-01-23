Волк растерзал женщину и покусал еще троих жителей российского региона Один человек погиб и трое попали в больницу после нападения волка под Курганом

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Волк покусал четырех жителей поселка Курорт «Озеро Медвежье» в Курганской области, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Петуховского муниципального округа Антон Волков. Один человек скончался, трое госпитализированы.

К сожалению, одну из пострадавших спасти не удалось. Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, врачи сделали все, что могли. Выражаю соболезнования родным и близким. Трое пострадавших получают медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает, — написал чиновник.

Он добавил, что напавший на людей хищник ликвидирован. Глава округа также отметил, что это первый случай нападения волка на человека в населенном пункте. Проводятся профилактические мероприятия с целью исключить возможное нахождение других животных на территории поселка или вблизи его границ.

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