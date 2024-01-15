Дикая рысь пробралась на территорию детского сада в Череповце Дикую рысь поймали на территории детского сада в Череповце

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В детский сад № 119 в Череповце пробралась дикая рысь. Представителя семейства кошачьих удалось выловить сотрудникам охотхозяйства, после чего хищник был вывезен в лес. Об инциденте сообщил мэр города Вадим Германов в своем Telegram-канале.

Периметр сада был оцеплен, все воспитанники остались в здании за закрытыми дверями. Специалист охотхозяйства метким выстрелом усыпил рысь, после чего ее вывезли в лес. Животное оставят в одиночестве только после полного пробуждения и убедившись, что ему ничего не угрожает, — написал глава Череповца.

Пользуясь случаем, мэр напомнил жителям города о правилах поведения при встрече с лесным животным. Не следует приближаться к зверям, пытаться их поймать, вместо этого необходимо звонить спасателям по номеру 051.

Ранее в Петропавловске-Камчатском спасатели помогли снять с дерева раненого котенка рыси. Дикое животное отвезли в ветеринарную клинику, где врачи оказали ему необходимую помощь. Ночь котенок провел в приюте «Котофеево», ему выделили отдельную комнату.