Россиянам напомнили, как можно заразиться бешенством Врач Антипина: заразиться бешенством можно через прикосновение к животному

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Человек может заразиться бешенством через прикосновение к животному, предупредила врач-рабиолог Ирина Антипина. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что на руках могут быть микротрещины, через которые вирус проникнет в организм.

Если погладить собаку, то заразиться можно. Животные периодически себя облизывают и могут оставить на шерсти слюну. А на руках очень много микротрещин, травм, поэтому вероятность попадания вируса к человеку есть, — пояснила врач.

По словам рабиолога, можно промыть рану водой с мылом, но это только частично удалит вирусы. Антипина уточнила, что даже просто при попадании слюней бешеного животного на кожу стоит сделать прививки. Полный курс состоит из шести прививок в течение трех месяцев по схеме. В случае, если есть возможно наблюдать за состоянием животного, может оказаться достаточно трех уколов. Полный курс необходим, если собака неизвестная или погибла в течение 10 дней после нападения.

Антипина отметила, что заболевшие животные меняют свое поведение, некоторые при заражении бешенством могут чувствовать себя вяло.

Даже дикие животные могут подойти к человеку и никакой агрессии не проявлять. Признаки бешенства — очень смазанные, они не такие явные. Агрессия — не признак бешенства и отказ от воды — это не признак, — заключила рабиолог.

Ветеринар Михаил Шеляков ранее рассказал, что скопление енотов на улицах Москвы связано с тем, что их бросили хозяева. По его словам, в последнее время у москвичей появилась мода заводить енотов, однако эти животные отличаются излишней активностью и вполне могут «разобрать всю квартиру на части».