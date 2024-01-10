Новости регионов: волки напали на подворье в Волгоградской области

Фото: CHROMORANGE / OTF/Global Look Press

Волки напали на подворье в селе Лемешкино Волгоградской области. Хищники практически полностью съели одну овцу. Фермер, чье хозяйство пострадало, сообщил, что 10 овец выжили. Он нашел их лежащими на снегу в крови. Тем временем в Тюмени во время уличной потасовки избили ветерана СВО. Мужчина сделал замечание молодым людям и попросил их вести себя тише. В ответ те накинулись на него толпой и дважды ударили по голове бутылкой.

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Ставропольский край

Семью инвалидов оставили жить в бараке без отопления на Ставрополье, пишет newstracker.ru. По данным СК, в интернете появилась информация о жительнице села Орловка, у которой на попечении находятся мать и дочь — обе с инвалидностью. Семью исключили из очереди на улучшение жилищных условий, в которой она числилась с 2004 года. В данный момент они втроем живут в бараке без коммуникаций и отопления.

Республика Удмуртия

Жители Ижевска усомнились в правдивости отчетов мэрии об уборке снега. В социальных сетях они массово публикуют комментарии, в которых выражают сомнения в достоверности отчетов. Утром 10 января администрация города сообщила, что с улиц вывезено 14 тысяч кубометров снега, но жители удмуртской столицы считают данные завышенными, пишет udm-info.ru.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Ростовская область

Депутатов и сенаторов Ростовской области пересадят на отечественные автомобили, пишет rostovgazeta.ru. Власти объявили электронный аукцион по выбору подрядчика, который будет оказывать транспортные услуги. Для депутатов потребуются 13 автомобилей, для сенаторов — два. Кроме того, будет еще одна дежурная машина. Начальная цена контракта составляет 15,2 млн рублей.

Республика Татарстан

В Казани за новогодние праздники 77 человек попали в больницы из-за переохлаждений и обморожений, пишет inkazan.ru. Скорую помощь из-за переохлаждений вызывали 55 человек, а из-за обморожений — 25 горожан. Всех, кто жаловался на переохлаждение, отправили в стационары, еще три человека с обморожениями отказались от госпитализации.

Волгоградская область

Волки напали на подворье в селе Лемешкино Волгоградской области, пишут novostivolgograda.ru. Фермер, чье хозяйство пострадало, предполагает, что хищников было трое. Одну овцу волки съели практически полностью, еще 10 овец выжили, но фермер нашел их лежащими на снегу в крови. Также пострадала собака.

Нижегородская область

Курятина исчезла вслед за яйцами в некоторых магазинах Брянска, пишет newsnn.ru. На птицефабрике в Дятьковском районе заявили, что оснований для волнений нет. Сотрудники крупных магазинов также сообщили, что дефицита не ожидается. Курятина могла пропасть из некоторых магазинов из-за новогоднего ажиотажа.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свердловская область

Пьяная женщина из Екатеринбурга устроила дебош в самолете, летевшем в Сургут, пишет tagilcity.ru. Пассажирка нецензурно ругалась, игнорируя замечания, которые ей делали бортпроводники. В итоге женщину сняли с борта и отвезли в полицию.

Оренбургская область

В Оренбуржье прощаются со старейшим священнослужителем епархии. Единственный схимник и старейший клирик Оренбургской епархии схиархимандрит Варсонофий (в миру Виктор Николаевич Радута) скончался в Саракташском районе на 86-м году жизни, пишет 56orb.ru.

Тюменская область

Ветерана СВО избили в Тюмени во время уличной потасовки. Молодые люди, которым он сделал замечание с просьбой вести себя потише, накинулись на него толпой. Мужчине дважды нанесли удары бутылкой по голове. Как пишет nashgorod.ru, тюменские силовики уже задержали всех участников драки, а глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по факту избиения ветерана СВО.

Омская область

В Омске 11-летнего ребенка сбил КамАЗ. Как пишет gorod55.ru, он переходил проезжую часть вместе с матерью по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчик был госпитализирован с травмами средней тяжести.

Карелия

Двухквартирный дом сгорел дотла в Карелии. Как пишет karelinform.ru, пожар произошел в поселке Волома Муезерского района. В результате пожара строение было значительно повреждено. На место происшествия привлекались пожарные в составе девяти человек и две единицы техники. Пострадавших и погибших нет.

Приморский край

Полицейского из Владивостока обвиняют в получении взятки в размере 14 млн рублей, пишет vostokmedia.com. По данным прокуратуры Приморья, с апреля 2019 года по февраль 2022 года экс-инспектор получал от иностранца взятки за то, что в приоритетном порядке принимал от него уведомления о прибытии мигрантов на территорию Российской Федерации. Также полицейский не проводил проверки достоверности сведений.

Башкирия

Жители Уфы пожаловались на переполненный общественный транспорт. Горожане размещают в соцсетях фотографии салонов автобусов, заполненных пассажирами. Люди сообщают, что двери автобусов не закрываются, пассажиры «втаптываются друг в друга». Глава региона Радий Хабиров потребовал от мэра Уфы Ратмира Мавлиева более активной работы в этой сфере, пишет mkset.ru.

Хабаровский край

В Хабаровском крае изданы учебники по ульчскому языку для 1–4 классов, пишет transsibinfo.com. По многочисленным обращениям учителей родного языка был дополнительно издан картинный словарь. Книги были выпущены за счет Минприроды, автором учебного пособия выступила преподаватель высшей категории Светлана Ангина.