Россиянам рассказали, как обезопасить себя от COVID-19 во время путешествий

https://static.news.ru/photo/79e88e2e-d330-11ea-a366-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jesus Merida/Global Look Press

Туристам, уезжающим на отдых за границу, необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах, а также иметь запас средств индивидуальной защиты, следует из сообщения пресс-службы Роспотребнадзора.

Необходимо иметь некоторый запас средств индивидуальной защиты органов дыхания в связи с тем, что их покупка может быть затруднительной в некоторых странах, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передаёт РИА Новости.

Кроме того, туристам рекомендуется передвигаться по городам с помощью такси, без использования общественного транспорта. В Роспотребнадзоре также напомнили о важности соблюдения правил личной гигиены во время путешествий. В частности, в ведомстве советуют как можно чаще мыть руки с мылом, использовать антисептики и не трогать грязными руками нос, рот и глаза.

Россия установила запрет на авиасообщение с другими странами 27 марта. В минувшую пятницу, 24 июля, вице-премьер Татьяна Голикова проинформировала, что с 1 августа будет возобновлено авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения COVID-19, снимаются для граждан этих стран.

Ранее NEWS.ru писал, что окно продаж туристических путёвок на отдых в России, за которые можно получить частичную компенсацию стоимости, будет сохраняться в течение недели, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.