РФ возобновляет выдачу виз гражданам Турции, Танзании и Великобритании

Россия возобновляет выдачу виз гражданам Турции и Танзании, а также поданным Великобритании. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабинета министров.
Гражданам упомянутых государств будет возобновлена выдача въездных виз и оформление приглашений, — говорится в распоряжении.
24 июля председатель российского правительства на заседании кабмина сообщил, что с 1 августа возобновляется авиасообщение РФ с Великобританией, Турцией и Танзанией.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российские туристические операторы возобновили бронирование туров в Турцию после длительного перерыва из-за коронавирусной инфекции. В первой декаде августа есть туры с перелётом со стыковкой в Стамбуле. Прямые рейсы в Анталью стартуют с 10 августа. Об этом
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