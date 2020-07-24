РФ возобновляет выдачу виз гражданам Турции, Танзании и Великобритании

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Гость шоу «Дайте сказать!» адвокат Сергей Жорин объяснил, почему почему иногда попросту невозможно найти состав преступления в действиях домогателя, хотя фактически он принуждает свою жертву к сексу. Речь идёт о статье 133 УК РФ — «Понуждение к действиям сексуального характера».

Предположим, вы моя подчинённая и я настоятельно предлагаю вам сексуальную близость либо угрожаю, что уволю или понижу. Вот это состав преступления. А если я говорю, что я повышу вас в...