Общество

РФ возобновляет выдачу виз гражданам Турции, Танзании и Великобритании

18:34, 24 июля 2020
Фото: Altan Gocher/Global Look Press

Россия возобновляет выдачу виз гражданам Турции и Танзании, а также поданным Великобритании. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Гражданам упомянутых государств будет возобновлена выдача въездных виз и оформление приглашений, — говорится в распоряжении.

24 июля председатель российского правительства на заседании кабмина сообщил, что с 1 августа возобновляется авиасообщение РФ с Великобританией, Турцией и Танзанией.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские туристические операторы возобновили бронирование туров в Турцию после длительного перерыва из-за коронавирусной инфекции. В первой декаде августа есть туры с перелётом со стыковкой в Стамбуле. Прямые рейсы в Анталью стартуют с 10 августа. Об этом сообщает сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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