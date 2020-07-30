Глава Ростуризма рассказала, как долго продлится продажа туров с кешбэком

https://static.news.ru/photo/01dd9ea4-d297-11ea-a197-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Окно продаж туристических путёвок на отдых в России, за которые можно получить частичную компенсацию стоимости, будет сохраняться в течение недели, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Мы рассчитываем, что окно продаж [туров по программе кешбэка] будет в течение недели, — рассказала Догузова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

О новой программе объявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, на выплату компенсаций бюджет выделяет 15 млрд рублей. Власти считают, что это приведёт к росту поездок по стране и поможет поддержать испытывающую из-за пандемии коронавируса трудности туротрасль.

В свою очередь Зарина Догузова ранее рассказала об условиях получения компенсаций на приобретение туров по РФ. Возврат может составлять от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости путёвки, но она не должна быть дешевле 25 тысяч. Программа стартует с начала августа. В ней смогут участвовать россияне, тур которых длится не менее пяти дней. При этом, как отметила Догузова, приветствуются межрегиональные маршруты.

В рамках программы можно будет приобрести как пакетные туры, так и отдельное проживание, если путешественники добираются до места отдыха своим ходом. Деньги будут автоматически начисляться заявителю на банковскую карту «Мир» в срок от пяти минут до пяти дней. Если такой карты нет, турист сможет её оформить бесплатно, подчеркнула глава ведомства.

Градация компенсаций следующая: 5 тысяч рублей — за тур стоимостью от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, 10 тысяч — от 50 тысяч до 75 тысяч рублей и 15 тысяч — за путёвки от 75 тысяч рублей. Выплаты туристы смогут получить только после того, как предъявят соответствующие документы.

Возврат части средств за путешествия по России в рамках программы кешбэка будет возможен только в случае приобретения путёвки в Интернете и оплаты картой «Мир».

Ранее NEWS.ru писал, что программа по поддержке внутреннего туризма оказалась настолько хорошим инструментом стимулирования спроса, что её стоит повторить и после окончания 2020 года. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе.