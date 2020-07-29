АТОР: программу с кешбэком для туристов нужно повторить в будущем

https://static.news.ru/photo/c6bacde2-d1a1-11ea-b706-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Программа по поддержке внутреннего туризма, в которой предусмотрен возврат части денег путешественникам за туры по России, оказалась настолько хорошим инструментом стимулирования спроса, что её стоит повторить и после окончания 2020 года. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе.

Как только Ростуризм сказал о старте акции, пошло огромное количество звонков от туристов, которые говорили, что готовы, а также спрашивали, куда нести деньги, — цитирует РИА Новости руководителя ассоциации.

Она подчеркнула, что как инструмент стимулирования спроса программа по возврату части денег туристам оказалась очень эффективной, поэтому её целесообразно повторить в будущем.

Как писал NEWS.ru, о новой программе объявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, на выплату компенсаций бюджет выделяет 15 млрд рублей. Власти считают, что это приведёт к росту поездок по стране и поможет поддержать испытывающую из-за пандемии коронавируса трудности туротрасль.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала об условиях получения компенсаций на приобретение туров по РФ. Возврат может составлять от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости путёвки, но она не должна быть дешевле 25 тысяч. Программа стартует с начала августа и продлится до конца года. В ней смогут участвовать россияне, тур которых длится не менее пяти дней. При этом, как отметила Догузова, приветствуются межрегиональные маршруты.

В рамках программы можно будет приобрести как пакетные туры, так и отдельно проживание, если путешественники добираются до места отдыха своим ходом. Деньги будут автоматически начисляться заявителю на банковскую карту «Мир» в срок от пяти минут до пяти дней. Если такой карты нет, то турист сможет её оформить бесплатно, подчеркнула глава ведомства.

Градация компенсаций следующая: 5 тысяч рублей — за тур стоимостью от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, 10 тысяч — от 50 тысяч до 75 тысяч рублей и 15 тысяч — за путёвки от 75 тысяч рублей. Выплаты туристы смогут получить только после того, как предъявят соответствующие документы.

Возврат части средств за путешествия по России в рамках программы кешбэка будет возможен только в случае приобретения путёвки в Интернете и оплаты картой «Мир».