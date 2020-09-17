Раскрыто содержание последнего письма Тесака возлюбленной

Националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак написал перед смертью письмо своей возлюбленной, в котором просил прощения за уход из жизни.
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Абсолютно никаких шансов на более-менее нормальный исход. Да и плюс после всего я уже не я, — цитирует телеканал слова Тесака.
Уточняется, что Марцинкевич в письме раскаялся в совершённых преступлениях и назвал националистические взгляды «заблуждениями». Также телеканал сообщил, что Тесак попросил девушку поддержать его родных.
Научись бороться с депрессией, заработай денег, путешествуй, заводи новые знакомства и реализовывай проекты, — обращается Тесак к ней.
Как писал NEWS.ru, тело Марцинкевича было найдено в одиночной камере. В челябинский СИЗО он был доставлен для дальнейшей пересылки в Москву.
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