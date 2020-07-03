Путин оценил итоги голосования по поправкам к Конституции

https://static.news.ru/photo/ea0efff4-bd2c-11ea-b903-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для удобства и обеспечения безопасности граждан во время голосования по поправкам к Конституции было сделано все необходимое. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Своё мнение он озвучил в ходе онлайн-конференции с рабочей группой по подготовке поправок в главный закон страны.

В таких непростых условиях, при такой нагрузке было сделано все, чтобы процедура общероссийского голосования стала для граждан удобной и, что чрезвычайно важно сегодня, безопасной, — цитирует Путина ТАСС.

Он отметил, что результаты голосования продемонстрировали «высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам, имеющим общенациональное значение».

Глава государства также подчеркнул, что законодательство России должно полностью соответствовать обновленной Конституции. Качественное развитие всей законодательной базы страны он назвал следующей после принятия поправок задачей.

Путин также выразил уверенность, что итоги голосования в полной мере отражают интересы граждан.

Поправки вступают в силу. Они приняты, без всякого преувеличения, по воле народа, — сказал президент.

Российский лидер также напомнил свою позицию о том, что внесённые в основной закон изменения затрагивают каждого, поэтому «окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России».

Путин вновь поблагодарил «всех, кто сделал свой ответственный выбор». По его словам, значимое решение, принятое «вместе, всей страной», касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития государства. Всё это делает людей действительно одним народом и единым целым, добавил Путин.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, изначально назначенное на 22 апреля, из-за пандемии коронавируса было перенесено на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было с 25 июня. Одновременно с этим в Москве и Нижегородской области проходило онлайн-голосование, которое завершилось 30 июня. Россиянам предложили два варианта ответа: «Да» и «Нет».

В список изменений были внесены несколько сотен предложений. Они, среди прочего, призваны закрепить понятие традиционного брака, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами, а также верховенство российских законов над решениями международных органов.

Одна из поправок, предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, предполагала отказ от учёта предыдущих сроков Владимира Путина. Это позволит главе государства снова занять пост, несмотря на наличие конституционного ограничения.

Ранее изменения в главный закон страны были приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом. Официально было заявлено, что они вступят в силу после общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для работы с поправками.

2 июля Центризбирком обнародовал предварительные итоги плебисцита. По результатам обработки 100% бюллетеней, за поправки высказались 77,92%, против изменений — 21,27%, следует из данных ЦИК. Свой выбор сделали 67,97% избирателей. Председатель комиссии Элла Памфилова заявила, что голосование продемонстрировало очень достойную явку.

На следующий день, как писал NEWS.ru, Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию России. Они вступят в силу 4 июля 2020 года.