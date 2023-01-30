Психолог объяснила желание брать еду с тарелки партнера Психолог Паустовская объяснила желание брать еду с тарелки партнера стремлением к близости

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Стремление одного из партнеров взять еду с тарелки другого во время совместных приемов пищи является проявлением стремления к близости и слиянию, рассказала психолог Инна Паустовская в комментарии для «Слово и Дело». По ее словам, такие действия могут также быть демонстрацией отсутствия жестких границ в отношениях. При этом если одному из партнеров не нравится, что другой берет еду с его тарелки, это может говорить о стремлении к автономии и уходу от слияния. Подобная реакция больше свойственна мужчинам, отметила специалист, тогда как женщины, напротив, стремятся к сближению и стиранию границ.

Желание взять еду из чужой тарелки — это тоже про близость <...> Это как раз стремление к слиянию, и здесь речь идет о том, кто больше хочет сблизиться. Женщины более склонны к такому сближению, им важно иметь эмоциональную близость с партнером и стирать границы. А мужчинам важно установить автономию, — объяснила Паустовская.

Психолог подчеркнула, что если один из партнеров берет еду с тарелки другого, это свидетельствует о бессознательной глубокой привязанности, поэтому сердиться в таком случае не стоит. При этом она отметила, что такой жест не обязательно делают исключительно женщины, но мужчины все же больше склонны к установлению границ и автономии в отношениях.

Психолог Александр Шахов ранее рассказал, что признаком любви мужчины к женщине может служить то, что он строит планы на будущее с ее участием. Помимо этого, о настоящих чувствах может свидетельствовать желание закрыть финансовые потребности своей любимой, а также стремление обеспечить ее безопасность. Специалист также уверяет, что при настоящей любви измены исключены.