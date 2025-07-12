Простое пирожное со сгущенкой: рецепт для душевных посиделок

Простое пирожное со сгущенкой: рецепт для душевных посиделок

Когда хочется сладкого, но нет времени на сложные десерты, это нежное пирожное станет идеальным решением. Минимум ингредиентов, простая технология и потрясающий результат — именно то, что нужно для уютных чаепитий.

Почему стоит попробовать этот рецепт

Готовится всего за 30 минут

Не требует специальных кулинарных навыков

Используются доступные ингредиенты

Идеально сочетается с чаем или кофе

Становится вкуснее на следующий день

Ингредиенты (на 6–8 порций)

Яйца куриные — 2 шт.

Сахар — 110 г

Мука пшеничная — 145 г

Разрыхлитель теста — 0,5 ч. л.

Вареная сгущенка — 2/3 банки

Сахарная пудра для украшения (по желанию)

Пошаговый рецепт

Приготовление бисквита: В миске соедините яйца с сахаром. Поставьте на водяную баню и нагревайте, постоянно помешивая, до полного растворения сахара (около 5 минут). Взбивание массы: Снимите с водяной бани и взбивайте миксером на высокой скорости до образования пышной светлой массы (5–7 минут). Добавление сухих ингредиентов: Просеянную муку смешайте с разрыхлителем. Аккуратно вмешайте в яичную массу лопаткой движениями снизу вверх. Выпечка: Тесто выкладывайте столовой ложкой на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 6–7 минут до золотистого цвета. Сборка пирожных: Готовые бисквиты полностью остудите. Смажьте половину коржей вареной сгущенкой, накройте оставшимися бисквитами. По желанию посыпьте сахарной пудрой.

Секреты идеального пирожного

Для более нежной текстуры можно добавить 1 ст. л. растопленного сливочного масла в тесто

Готовые пирожные лучше оставить на 2–3 часа для пропитки

В сгущенку можно добавить немного сливочного масла для более нежного вкуса

Храните пирожные в холодильнике не более 3 дней

Это пирожное — идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное к чаю. Простота исполнения и прекрасный результат делают его любимцем домашних чаепитий. Попробуйте — и оно наверняка войдет в вашу кулинарную копилку любимых рецептов!

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