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12 июля 2025 в 06:33

Простое пирожное со сгущенкой: рецепт для душевных посиделок

Когда хочется сладкого, но нет времени на сложные десерты, это нежное пирожное станет идеальным решением. Минимум ингредиентов, простая технология и потрясающий результат — именно то, что нужно для уютных чаепитий.

Почему стоит попробовать этот рецепт

  • Готовится всего за 30 минут
  • Не требует специальных кулинарных навыков
  • Используются доступные ингредиенты
  • Идеально сочетается с чаем или кофе
  • Становится вкуснее на следующий день

Ингредиенты (на 6–8 порций)

  • Яйца куриные — 2 шт.
  • Сахар — 110 г
  • Мука пшеничная — 145 г
  • Разрыхлитель теста — 0,5 ч. л.
  • Вареная сгущенка — 2/3 банки
  • Сахарная пудра для украшения (по желанию)

Пошаговый рецепт

  1. Приготовление бисквита:

    В миске соедините яйца с сахаром. Поставьте на водяную баню и нагревайте, постоянно помешивая, до полного растворения сахара (около 5 минут).

  2. Взбивание массы:

    Снимите с водяной бани и взбивайте миксером на высокой скорости до образования пышной светлой массы (5–7 минут).

  3. Добавление сухих ингредиентов:

    Просеянную муку смешайте с разрыхлителем. Аккуратно вмешайте в яичную массу лопаткой движениями снизу вверх.

  4. Выпечка:

    Тесто выкладывайте столовой ложкой на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 6–7 минут до золотистого цвета.

  5. Сборка пирожных:

    Готовые бисквиты полностью остудите. Смажьте половину коржей вареной сгущенкой, накройте оставшимися бисквитами. По желанию посыпьте сахарной пудрой.

Секреты идеального пирожного

  • Для более нежной текстуры можно добавить 1 ст. л. растопленного сливочного масла в тесто
  • Готовые пирожные лучше оставить на 2–3 часа для пропитки
  • В сгущенку можно добавить немного сливочного масла для более нежного вкуса
  • Храните пирожные в холодильнике не более 3 дней

Это пирожное — идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное к чаю. Простота исполнения и прекрасный результат делают его любимцем домашних чаепитий. Попробуйте — и оно наверняка войдет в вашу кулинарную копилку любимых рецептов!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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