Простое пирожное со сгущенкой: рецепт для душевных посиделок

Когда хочется сладкого, но нет времени на сложные десерты, это нежное пирожное станет идеальным решением. Минимум ингредиентов, простая технология и потрясающий результат — именно то, что нужно для уютных чаепитий.
Почему стоит попробовать этот рецепт
- Готовится всего за 30 минут
- Не требует специальных кулинарных навыков
- Используются доступные ингредиенты
- Идеально сочетается с чаем или кофе
- Становится вкуснее на следующий день
Ингредиенты (на 6–8 порций)
- Яйца куриные — 2 шт.
- Сахар — 110 г
- Мука пшеничная — 145 г
- Разрыхлитель теста — 0,5 ч. л.
- Вареная сгущенка — 2/3 банки
- Сахарная пудра для украшения (по желанию)
Пошаговый рецепт
Приготовление бисквита:
В миске соедините яйца с сахаром. Поставьте на водяную баню и нагревайте, постоянно помешивая, до полного растворения сахара (около 5 минут).
Взбивание массы:
Снимите с водяной бани и взбивайте миксером на высокой скорости до образования пышной светлой массы (5–7 минут).
Добавление сухих ингредиентов:
Просеянную муку смешайте с разрыхлителем. Аккуратно вмешайте в яичную массу лопаткой движениями снизу вверх.
Выпечка:
Тесто выкладывайте столовой ложкой на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 6–7 минут до золотистого цвета.
Сборка пирожных:
Готовые бисквиты полностью остудите. Смажьте половину коржей вареной сгущенкой, накройте оставшимися бисквитами. По желанию посыпьте сахарной пудрой.
Секреты идеального пирожного
- Для более нежной текстуры можно добавить 1 ст. л. растопленного сливочного масла в тесто
- Готовые пирожные лучше оставить на 2–3 часа для пропитки
- В сгущенку можно добавить немного сливочного масла для более нежного вкуса
- Храните пирожные в холодильнике не более 3 дней
Это пирожное — идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное к чаю. Простота исполнения и прекрасный результат делают его любимцем домашних чаепитий. Попробуйте — и оно наверняка войдет в вашу кулинарную копилку любимых рецептов!
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