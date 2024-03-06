«Хотела надеть это мужу на голову»: женщины о худших подарках на 8 Марта

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

8 Марта россиянки больше всего будут рады получить в подарок цветы, путешествие и деньги, свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob. Нередко представительницы прекрасного пола получают экстравагантные подарки. В частности, в Кемеровской области мужчина привел в квартиру лошадь и подарил ее жене. Далеко не всегда женщинам преподносят то, что они хотят. NEWS.ru изучил рассказанные в соцсетях истории о самых странных и нелепых презентах, полученных в Международный женский день.

Карта «Тройка» и аккумулятор

Часто женщины получают экстравагантные презенты от мужей или бойфрендов. Несмотря на то что подарок — это дело очень индивидуальное, большинство мужчин считают, что лучше не покупать сковородки и другую кухонную утварь, весы, антивозрастные кремы, парфюм и нижнее белье, поскольку легко ошибиться во вкусах и размерах. По этой причине приходится экспериментировать.

Анастасия Ясенецкая рассказала в Facebook (деятельность в РФ запрещена), что однажды ее молодой человек подарил ей на 8 Марта шариковую ручку.

«Мне один из бывших бойфрендов ручку шариковую подарил. Самую стремную и дешевую. И еще удивлялся, почему я не рада», — рассказала она.

Более традиционно к выбору подарка решил подойти ухажер Светланы Овчинниковой. Она рассказала в соцсетях, что он преподнес ей сертификат в спа-салон и коробку конфет. Но был один нюанс.

«И то и другое было просрочено на год», — подчеркнула Светлана.

Креативными бывают и практичные подарки. Например, пользователь Мася Мася написала на платформе «Дзен», что муж подарил ей на 8 Марта карту «Тройка», на которой нарисован заяц из «Ну, погоди!». Заботливый супруг предусмотрительно пополнил проездной.

«Я думала, что он пошутил. Оказалось, что нет... Он ее специально купил... Весь день хожу и пытаюсь понять, как ему эта мысль в голову пришла», — сказала женщина.

Пользователь Kira_nikitina43 рассказала в Facebook, что однажды ее молодой человек подарил ей аккумулятор для машины. Женщина была крайне разочарована.

«Вы знаете, что такое боль и обида? Знаете, что такое получить в подарок на 8 Марта аккумулятор для машины? Это был худший подарок в моей жизни», — написала она.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведро и фигурка хряка

Один из самых странных презентов получила от мужа пользовательница Лилия М. Она рассказала, что он подарил ей на 8 Марта мусорное ведро.

«Мой самый странный и обидный подарок — мусорное ведро, на котором было написано мое имя. Мужу показалось, что это оригинально. Он так и не понял, почему я так хотела надеть это ведро ему на голову», — подчеркнула женщина.

Юлия Г. рассказала, что однажды ее молодой человек торжественно вручил ей на 8 Марта огромную коробку, обклеенную бумагой в цветочек.

«Внутри была огромная керамическая фигура хряка. Его вид сзади со всеми причиндалами особенно меня впечатлил», — отметила Юлия.

Tamila Vergeles написала в соцстеях, что ее молодой человек подарил ей в Международный женский день шерстяной свитер, который раньше носил сам.

«Он постирал свитер в машинке при неправильной программе. Свитер сел до, как он думал, моего размера. К слову, он был мне велик. Когда мы расстались, свитерок он попросил обратно», — рассказала женщина.

Чулки от коллег

Не менее странные подарки порой вручают на 8 Марта коллеги на работе. Пользователь Оксана Ключинская написала в Facebook, что однажды всем женщинам в компании, в которой она работает, подарили одинаковый антивозрастной крем.

«Мне тогда было под 30, и я была почти самая возрастная в компании», — сказала Оксана.

Инна Локтева написала в Facebook, что на работе мужчины подарили всем сотрудницам на 8 Марта чулки.

«Сказали, что скоро весна и они не хотят, чтобы мы ходили в джинсах. С размерами они, конечно, не угадали. И дамы потом приходили к ним эти чулки менять — на нужный [размер]. Такой вот момент эротики на производстве», — сказала Инна.

Креативный подарок получила на 8 Марта Эмилия. Около 20 лет назад коллега, который ненавязчиво ухаживал за ней, подарил ей пару свиных копыт, аккуратно завернутых в газетку.

«У него был свой дом и, по всей видимости, подсобное хозяйство. Мне на тот момент было года 23-24, а подарок этот запомнился на всю жизнь! И смешно, и грустно», — рассказала Эмилия.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Ершик для унитаза и образцы лаков

Пользователь Daria Trotsenko рассказала в Facebook о подарке, который ей вручил школьный друг накануне 8 Марта. Это была банка антицеллюлитного крема. По словам женщины, молодой человек не знал, что такое целлюлит и для чего применяется крем.

«Он тогда оправдывался: „Так хороший же крем, у мамы на полке такой стоит, она за ним по всему городу бегает, я подумал, что и тебе понравится. Ты ж посмотри, у мамы лицо гладкое и ровное, выглядит на 30 лет. Точно крем хороший“», — сказала Daria.

По ее словам, позже школьный друг предположил, что целлюлит — это «под глазами что-то».

«Тут-то я его и простила, дав напутственные рекомендации о выборе кремов для его будущих милых дам», — подчеркнула женщина.

Неожиданный подарок однажды получила от родственников Ксения Светельникова. Она рассказала, что они вручили ей ершик для унитаза.

«Это был ершик для унитаза с заколками для волос. Заколки были прямо на ершике», — отметила Ксения.

Maria Tishchenko написала в соцсетях, что однажды на 8 Марта ей подарили 50-сантиметровое керамическое распятие.

«Это притом, что я не крещенная, да и праздник не про это. Кажется, сейчас лежит где-то в квартире родителей», — отметила она.

Светлана Карабатова вспомнила историю, которая произошла с ее подругой. Та получила необычный подарок от дяди.

«Моей подруге дядя на 8 Марта подарил палетку лаков для ногтей, ну ту самую, где просто нанесены образцы лаков. Взял в магазине и подарил. Круче я ничего не встречала», — сказала Светлана.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как правильно реагировать на странные подарки

Психолог Алина Максимова рассказала NEWS.ru, что нужно обязательно отреагировать на неподходящий подарок. По ее словам, следует сказать, что он не понравился. Максимова подчеркнула, что это один из важных элементов выстраивания комфортных взаимоотношений.

«Сказать, что не нравится, нужно обязательно. Это про выстраивание границ, про выстраивание отношений. Если не сказать, мужчина будет считать, что все нормально. И потом может сложиться странная ситуация, когда женщина молчит много лет, а потом вдруг взрывается на очередной сковородке на 8 Марта», — объяснила Максимова.

По ее мнению, в такой ситуации не стоит кричать и ругаться. Психолог предложила использовать формулу «плюс, минус, плюс».

«Грубо говоря, на словах это выглядит так: „Хорошо, что ты сделал подарок, но он мне вообще не подходит. Пожалуйста, впредь, если хочешь сделать мне подарок, спрашивай, что мне нужно. Но в любом случае спасибо за внимание. Это очень приятно, что ты вспомнил обо мне“. Такая форма будет наименее обидной для дарителя», — сказала она.

Как застраховаться от дурацких подарков

Максимова рассказала, что люди делают неудачные подарки по трем основным причинам. Первая и самая распространенная — даритель не очень хорошо знает того, кому готовит презент.

«Когда люди мало знакомы, один из них хочет сделать приятное, фантазирует о том, что может подойти, но в результате дарит что-то неподходящее», — отметила психолог.

Вторая причина — проекции, подчеркнула она. По ее словам, это ситуация, когда человек о чем-то мечтает и дарит это другому, считая, что это лучший подарок на свете. Но на практике зачастую такой презент не оценивают, уточнила Максимова.

«Чтобы вам не дарили ненужные подарки, стоит подсказать окружающим, что вы хотите. Можно, например, составлять списки. А сюрпризом будет то, что человек выберет из него», — сказала психолог.

По ее мнению, в список желательно включать подарки разных ценовых категорий. Тогда человек по своим возможностям и желанию сможет выбрать хороший презент, отметила Максимова.

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