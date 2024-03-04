Флорист посоветовала, какой букет выбрать на 8 Марта Флорист Сафронова: на 8 Марта можно подарить букет из пионов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На 8 Марта можно подарить букет из пионов, эти цветы станут лидерами этого сезона, рассказала флорист Валентина Сафронова. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что самым бюджетным вариантом остаются тюльпаны. При выборе цветов нужно либо осмотреть их, либо собрать букет самостоятельно, чтобы он дольше простоял.

Как уточнила флорист, популярной тенденцией остаются монобукеты из роз, тюльпанов и мимоз. Также можно добавить экзотические растения или зелень. Чтобы сделать букет более легким и воздушным, его можно упаковать в бумагу.

Кроме того, флорист посоветовала обратить внимание на стиль минимализм при сборке букета. По ее словам, следует избегать нагромождений большого количества растений разных видов и расцветок. Также в моде стиль прованс: композиции из цветов должны быть простыми и слегка небрежными. Чтобы сэкономить на букете, стоит заранее заказать его к нужному дню или приобрести цветы на оптовом рынке.

Психолог Наталья Наумова ранее рассказала, что на 8 Марта мужчинам важно подарить женщинам любовь, романтику, внимание и показать, насколько она ценна. По ее словам, любой девушке понравятся цветы, но в качестве дополнительного презента важно ориентироваться на предпочтения.