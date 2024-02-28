Женщинам дали совет, как реагировать на отсутствие подарка на 8 Марта Эксперт по этикету Баранова посоветовала не переживать из-за отсутствия подарков

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Женщинам не следует переживать из-за отсутствия подарков на 8 Марта, нужно отнестись к этому толерантно, посоветовала эксперт по этикету и деловым коммуникациям Татьяна Баранова. В беседе с «Радио 1» она подчеркнула, что не все люди считают важным поводом для презента данный праздник. По ее словам, подарок является жестом доброй воли.

Есть люди, которые 8 Марта считают либо просто недостаточно важным поводом для подарка, либо откровенно этот праздник недолюбливают. Поэтому, если человек не подготовил презент, это не всегда связано с его невоспитанностью или личным плохим отношением. <...> Поэтому имеет смысл быть толерантнее — допустить, что это не злой умысел, — пояснила эксперт.

Если отсутствие подарка от партнера сильно задевает, следует об этом поговорить и объяснить, что это важный жест. Баранова уточнила, что в случае с друзьями и коллегами стоит заранее договориться об обмене презентами. Так, у некоторых может вызвать обиду отсутствие ответного подарка. Баранова призвала в такой ситуации не забывать, что дарящего никто не обязывал покупать презент.

Семейный психолог Наталья Панфилова ранее рассказала, что женщинам на 8 Марта не стоит дарить банальные подарки или деньги, иначе это можно воспринять как попытку «откупиться». По ее словам, презенты отражают наши отношения с другими людьми.