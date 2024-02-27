Психолог назвала худшие подарки женщинам на 8 Марта Психолог Панфилова: на 8 Марта не надо дарить банальные подарки и деньги

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Женщинам на 8 Марта не стоит дарить банальные подарки или деньги, иначе это можно воспринять как попытку «откупиться», заявила в беседе с NEWS.ru семейный психолог Наталья Панфилова. По ее словам, презенты отражают наши отношения с другими людьми. Выбор и материальная составляющая зависят от того, насколько важен нам человек и сам праздник, и об этом необходимо помнить, добавила она.

Что касается мужских подарков на 8 Марта, здесь также стоит исходить из того, что вы готовы предложить. Если муж подарит жене веточку мимозы или шоколадку, например, вероятнее всего, презенту она не обрадуется. То же самое касается партнеров, которые только начали встречаться. Если подарок будет очень скромным, отношения могут закончиться, — предупредила психолог.

При этом Панфилова отмечает, что необязательно дарить пафосные вещи, просто важно подчеркнуть значимость взаимоотношений. Кроме того, она не рекомендовала дарить банальные подарки, которыми невозможно удивить. Например, если вы каждую неделю ходите в кино, свидание в кинотеатре будет плохим выбором, пояснила эксперт.

Я бы также не советовала дарить на 8 Марта деньги. Это будет восприниматься как некий откуп и нежелание задумываться о любимом человеке или ее интересах, — добавила Панфилова.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина заявила, что, прежде чем намекать дарителю на желаемый презент, следует учесть его возможности. Она подчеркнула, что лучше всего намекать с учетом возможности выбора, но при этом ненавязчиво конкретизировать.