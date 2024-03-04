«Женский день не порадует»: москвичам рассказали о погоде на 8 марта Синоптик Шувалов заявил, что погода на 8 марта не порадует жителей Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Погода в Международный женский день не порадует жителей Москвы, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, 8 марта в столице ожидаются осадки в виде снега, а ночью температура воздуха опустится до минус 6–9 градусов.

Международный женский день не порадует москвичей теплой погодой. В столице на неделе будет преимущественно облачно, также ожидаются осадки в виде снега. К пятнице прогнозируется похолодание. В ночь на 8 марта температура воздуха опустится до минус 6–9 градусов, днем столбики термометров покажут минус 1–3 градуса, — заявил Шувалов.

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин ранее рассказал, что с 1 по 4 марта в Москве и области, а также почти во всем Центральном федеральном округе были положительные температуры. По словам специалиста, в дневное время температура воздуха находилась в пределах 1–6 градусов тепла. Он также подчеркнул, что в выходные оттепель добралась и до северных районов Уральского федерального округа.

При этом Ильин заявил, что в Сибири и на Дальнем Востоке на предстоящей неделе ожидаются сильные морозы. Синоптик отметил, что с 4 по 10 марта на этих территориях выпадет малое количество осадков. Как объяснил специалист, морозы в восточную часть страны принесет мощнейший антициклон.