Психолог объяснила, как правильно справляться с конфликтами в отношениях Психолог Дугенцова: угрозы и манипуляции разрушают отношения

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Роковой ошибкой в семейной ссоре является желание показать свой характер, рассказала NEWS.ru психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, угрозы и манипуляции лишь разрушают отношения. Она посоветовала прислушиваться к желаниям и мнению партнера, чтобы справиться с конфликтом.

Чтобы справиться с конфликтом, необходимо прислушиваться к своему партнеру. Не стоит обвинять человека и припоминать ему все совершенные ошибки в жизни. Угрозы и манипуляции не приведут ни к чему хорошему. Важно донести свои мысли и переживания и при этом не забывать вести конструктивный диалог. То есть не переходить полностью на эмоциональную сферу, иначе это лишь повысит накал страстей и эмоций, — рассказала Дугенцова.

По словам психолога, во время ссоры человеку необходимо рассказать о причинах своих переживаний, а также о возможных решениях сложившейся ситуации. Оба партнера должны прийти к компромиссу, чтобы конфликт был полностью исчерпан, подытожила эксперт.

Ранее психолог Алина Богатырева заявила, что мужчина, который желает расстаться и подталкивает к этому свою спутницу, прекращает строить совместные планы на будущее, редко интересуется ее делами и не старается укреплять отношения. Специалист уточнила, что важно не пропустить тревожные признаки: чтобы защититься, мозг женщины с большой вероятностью будет искать оправдания для мужчины.