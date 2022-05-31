Косметолог поделилась рецептом антивозрастной маски для лица за 20 рублей Косметолог Садовская поделилась рецептом антивозрастной маски для лица за 20 рублей

Фото Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press

Рецепт антивозрастной маски для лица за 20 рублей состоит из таблеток аспирина, куриного белка, льняного масла (холодного прессования) и масла шиповника, сообщила косметолог Ольга Садовская. В разговоре с «МК в Новосибирске» она рассказала, как за несколько минут приготовить дешёвое средство, очищающее и омолаживающее кожу.

Таблетки аспирина (две штуки. — NEWS.ru) перетираем в порошок до однородного состояния, важно, чтобы не было крупных фрагментов. В отдельной посуде взбиваем куриный белок до пышной пены, добавляем туда две чайные ложки льняного масла, снова взбиваем, переливаем белок в посуду с растолченным аспирином, вновь взбить, добавить 1/2 чайной ложки масла шиповника, снова взбиваем. На очищенную кожу наносим маску кисточкой, не затрагивая кожу вокруг глаз, — сказала Садовская.

Для зоны вокруг глаз она посоветовала взбить желток с чайной ложкой льняного масла, добавить треть чайной ложки масла шиповника и нанести кисточкой на 15 минут. Затем смыть маску прохладной водой и нанести увлажняющий крем.

Белковую маску можно хранить в холодильнике до пяти дней, а перед употреблением нужно её ещё раз взбить. Желтковую же хранить не стоит. Применять их следует не чаще одного раза в пять дней, и после этого лучше не выходить на солнце.

Косметолог Марият Мухина ранее рассказала, что сделать маски для лица из съедобных ингредиентов более эффективными можно с помощью льда. Она посоветовала водить его кубиками поверх маски, чтобы поры сократились и втянули вещество в кожу, а после этого с помощью тепла расширить сосуды.