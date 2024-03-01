Названы лучшие подарки женщинам на 8 Марта Психолог Наумова: женщинам следует подарить романтический вечер на 8 Марта

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На 8 Марта мужчинам важно подарить женщинам любовь, романтику, внимание и показать, насколько она ценна, рассказала NEWS.ru психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова. По ее словам, любой девушке понравятся цветы, но в качестве дополнительного презента важно ориентироваться на предпочтения. Психолог посоветовала мужчинам дарить универсальные подарки, которые понравятся каждой, а именно духи, косметику, сумки и гаджеты, отличной идеей станет совместный кулинарный мастер-класс или романтический вечер.

К цветам может быть добавление в зависимости от интересов и потребностей женщины. Есть универсальные подарки: духи, косметика, шарфы, сумки, смартфоны, наушники, ноутбуки. Можно подарить совместный кулинарный мастер-класс с шеф-поваром или романтический вечер, — сказала Наумова.

Психолог рекомендовала мужчинам интересоваться, что любит жена или мама. Например, им может нравиться рукоделие или предметы для дачи. В частности, многие женщины любят подарки, которые пригодятся в хозяйственной деятельности, подытожила Наумова.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова заявила, что женщинам на 8 Марта не стоит дарить банальные подарки или деньги, иначе это можно воспринять как попытку «откупиться». По ее словам, презенты отражают наши отношения с другими людьми. Выбор и материальная составляющая зависят от того, насколько важен нам человек и сам праздник.