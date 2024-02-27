Россиянам назвали действенные способы борьбы с целлюлитом Эксперт по эко-продукции Воронцова: комплексный подход поможет против целлюлита

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В борьбе с целлюлитом нужен комплексные подход, никакие «чудодейственный средства» не помогут избавиться от проблемы, предупредила эксперт по эко-продукции Ирина Воронцова. В беседе с «Вестями Подмосковья» она подчеркнула, что целлюлит сложно убрать раз и навсегда, но улучшить состояние кожи можно, если правильно питаться, заниматься спортом и слушать рекомендации врачей.

Целлюлит — это не просто лишний жир, который исчезает благодаря корректировкам питания и физическим упражнениям. Это результат структурных изменений в подкожном жировом слое, вызванных нарушениями в кровообращении и лимфатической системе, — пояснила эксперт.

Воронцова посоветовала больше двигаться и ходить пешком, а также раз в день хотя бы полчаса уделять физическим упражнениям. В рацион стоит включить овощи, фрукты, злаки, белки и полезные жиры. Это поможет сократить уровень жировых отложений. Также можно прибегнуть к регулярному массажу, скрабированию и увлажнению кожи. Для этого подойдут сыворотки и крема с кофеином, растительными экстрактами или ретинолом. При этом важно перед их использованием проконсультироваться с врачами.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что худеющим следует добавить в рацион квашеную белокочанную капусту. Специалист уточнила, что в продукте содержится тартроновая кислота, способствующая блокировке перехода углеводов в жир.