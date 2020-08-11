Политический журналист Кирилл Мартынов сообщил об увольнении из ВШЭ

https://static.news.ru/photo/c4d50824-dbee-11ea-b750-fa163e074e61_660.jpg Фото: kmartynov/facebook.com

Высшая школа экономики не стала продлевать контракт с доцентом Школы философии НИУ ВШЭ, редактором отдела политики «Новой газеты» Кириллом Мартыновым.

Как рассказал журналист РБК, о том, что с сентября он уже не будет преподавать в вузе, он узнал только утром 11 августа.

Из уважения к коллегам, оставшимся работать в Школе философии, я не буду давать оценку происходящему. Увольнение было объяснено формальными причинами, такими как сокращение числа курсов по философии в университете, — заявил Мартынов, добавив, что в эту версию никто не верит.

Ранее стало известно об увольнении Виктора Горбатова и Эллы Панеях. В ближайшее время также планируется прекратить сотрудничество с преподавателем Школы философии зампредом университетской ячейки профсоюза «Университетская Солидарность» Ильёй Гурьяновым. В самом вузе уход преподавателей объяснили реорганизацией.

Как сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ, в январе учёный совет принял программу развития университета до 2030 года, в рамках которой предполагаются «серьёзные изменения структуры факультетов под новые задачи университета». В частности, планируется сократить часть преподавательских ставок и ввести ставки научных сотрудников.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали вечером 4 августа бывшего проректора МГУ Алексея Гришина. Мужчину подозревают в выводе через офшоры одного миллиарда рублей. Силовики провели обыски в квартире Гришина на Ломоносовском проспекте в Москве, а также в особняке в Подмосковье. Было возбуждено уголовное дело по статье «Преднамеренное банкротство».