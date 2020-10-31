Полиция задержала отчима напавшего на полицию подростка

https://static.news.ru/photo/318793e0-1b7f-11eb-9ef1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сотрудники правоохранительных органов задержали на территории Татарстана отчима 16-летнего подростка, совершившего нападение на полицейский участок. Об этом 31 октября журналистам сообщил информированный источник.

Отчимом застреленного подростка является ранее судимый мужчина по имени Марат Замалиев. Точную причину его задержания источник не раскрыл. Известно лишь, что Замалиева подозревают в «совершении преступления», передаёт «Интерфакс».

В 2001 году мужчина входил в группу людей, обвинённую в диверсии, изготовлении и хранении взрывчатых веществ. Злоумышленники на границе Татарстана и Кировской области совершили несколько взрывов на местах, где проходят трубы трёх газопроводов. Ущерб от деяния преступной группы, лидером которой был Замалиев, составил более 7,5 млн рублей. Отчима нападавшего на полицию подростка приговорили к 14 годам заключения.

Как писал NEWS.ru, 30 октября в 00:30 по местному времени 16-летний подросток кинул две бутылки с зажигательной смесью на территорию отдела полиции по Кукморскому району, а затем пытался скрыться. Силовики догнали его, подросток достал нож и ранил одного из полицейских.

По имеющейся информации, во время нападения он кричал «Аллах акбар!». Стражи порядка были вынуждены ликвидировать злоумышленника. Пострадавший полицейский был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает.