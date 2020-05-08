Песков рассказал об охране здоровья Путина во время мероприятий 9 мая

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Все возможные меры безопасности были соблюдены во время посещения Путиным Александровского сада и возложения цветов по случаю праздника Победы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Разумеется, — ответил Песков на вопрос журналистов, его слова приводит РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём Победы. Глава государства обратился к гражданам после возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Он отметил, что День Победы — это самый главный, самый дорогой праздник, который мы всегда отмечаем торжественно и всенародно. По словам Путина, его духовно-нравственное значение остаётся неизменно великим, писал NEWS.ru.