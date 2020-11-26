Песков объяснил, почему Путин в Сарове не надевал маску

https://static.news.ru/photo/207654ee-309a-11eb-975d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин (в центре) во время посещения Российского федерального ядерного центра Фото: kremlin.ru

Во время рабочей поездки российского президента Владимира Путина в Нижегородскую область в саровский ядерный центр были соблюдены все меры безопасности, связанные с эпидемиологической ситуацией из-за пандемии коронавируса. Таким образом представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему частники мероприятий, которые встречались с главой государства и он сам были без масок, здоровались за руки и не соблюдали социальную дистанцию.

Обусловлено тем, что были приняты необходимые меры обеспечения эпидемиологической безопасности президента, — сказал Песков.

Представитель Кремля при этом не уточнил, какие именно это были меры безопасности. Журналисты в ответ поинтересовались, не должен ли президент подавать пример гражданам по соблюдению противоэпидемических мер при распространении COVID-19.

Безусловно, пример — это важно. Но в случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается. Это не просто такое массовое бесконтрольное общение, — пояснил ТАСС представитель Кремля.

Поездка Путина в Саров была намечена на 25 ноября, однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, его отменили из-за нелётной погоды. В результате российский лидер прилетел в город 26 ноября. В Сарове президент ознакомился с разработками ядерного центра и возложил цветы к памятнику советскому учёному, главному конструктору первой советской атомной бомбы академику Юлию Харитону.

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) — это российское государственное научное и производственное предприятие, которое входит в состав госкорпорации Росатом. Оно находится в городе Сарове и основным направлением его деятельности является разработка и производство ядерных боеприпасов.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Песков рассказал, что во время всего процесса урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе российский президент поддерживает связь с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.