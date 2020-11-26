Песков: Путин ведёт интенсивный диалог с лидерами Армении и Азербайджана

https://static.news.ru/photo/daaa14d8-3098-11eb-a93a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Во время всего процесса урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе российский президент Владимир Путин поддерживает связь с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны по телефону ведут интенсивный диалог по вопросам мирного разрешения ситуации в регионе. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопросы журналистов, разговаривал ли Пашинян с Путиным накануне и почему премьер Армении звонил российскому лидеру дважды.

Путин неоднократно говорил, что в это время в процессе карабахского урегулирования он находится в интенсивном телефонном диалоге со своими коллегами из Армении и Азербайджана, — отметил пресс-секретарь российского лидера, слова которого приводит РИА Новости.

При этом Песков отметил, что Кремль даёт официальные сообщения «далеко не обо всех международных телефонных разговорах президента».

Ранее Пашинян рассказал, что два раза в течение часа созванивался с президентом России Владимиром Путиным и обсуждал с ним ситуацию на территории Нагорного Карабаха. Об этом он написал 27 ноября в соцсетях. Стороны затрагивали вопросы, связанные с населёнными пунктами в Лачинском коридоре. Кроме того, армянский премьер и российский президент поговорили о проблеме пропавших без вести, поисковых работах, обмене между сторонами пленными и телами погибших, а также о размещении миротворцев.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.

Как сообщал NEWS.ru, МИД Франции не признаёт самопровозглашённую Нагорно-Карабахскую Республику, несмотря на появившуюся ранее резолюцию сената, в которой содержался призыв сделать это, говорится в сообщении французского внешнеполитического ведомства.