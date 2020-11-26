Путин в Сарове возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону

https://static.news.ru/photo/efe55aae-3004-11eb-919b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в рамках рабочего визита в Саров возложил цветы к памятнику советскому учёному, главному конструктору первой советской атомной бомбы академику Юлию Харитону.

Кадры церемонии были показаны в эфире телеканала «Россия 24».

Визит главы государства в Саров был намечен на 25 ноября, однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, его отменили из-за нелётной погоды. В результате российский лидер прилетел в город 26 ноября.

В рамках поездки Путин планирует осмотреть разработки Российского федерального ядерного центра и ознакомиться с цифровыми продуктами Росатома. В режиме видеоконференции президент выслушал доклад главы госкорпорации Алексея Лихачёва о ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области, где в данный момент идёт осуществление программы ликвидации экологического ущерба на промышленной площадке.

Ранее NEWS.ru писал о том, что возможность более активно перемещаться по стране президенту России Владимиру Путину позволяют наработанные меры по защите от коронавируса. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.