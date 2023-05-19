Парфюмер назвала лучшие ароматы для лета Парфюмер Нестерова посоветовала использовать летом ягодные, цветочные и цитрусовые ароматы

Фото: Timofei Izotov/Global Look Press

Летом при использовании духов следует использовать ягодные, цитрусовые и цветочные ароматы, рассказала NEWS.ru парфюмер Валерия Нестерова. По ее словам, также подойдут духи с нотами мускатного шалфея и зимние яркие ароматы, если их наносить неинтенсивно.

Летом должны преобладать легкие ингредиенты: ягодные, цитрусовые и цветочные ноты, пало санто, мускатного шалфея. Если не хочется отказываться от зимних ярких, насыщенных текстур, то просто дозируйте интенсивность, — посоветовала парфюмер.

Нестерова добавила, что летом аромат наносят сзади по линии роста волос либо исключительно на яремную впадину. По словам парфюмера, этого вполне достаточно.

Приобретите что-нибудь легкое. Подойдут спреи для тела и вуали для волос. Или используйте молочко или лосьон для тела с любимым ароматом. Обратите внимание на ингредиенты, летом выбирайте верхние ноты и ноты сердца, чтобы получить в итоге эмоции флирта и романтики, — рассказала Нестерова.

Она также отметила, что цитрусовые ароматы придают бодрости и облегчают общение с людьми, тогда как духи с акцентом на цветочные ноты призваны оттенять женственность.

Ранее Нестерова посоветовала использовать в жаркую погоду свежие и цитрусовые ароматы. По ее словам, к освежающим относят ароматы морского бриза, ледяного фреша или тени зеленого сада.