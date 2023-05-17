Парфюмер посоветовала духи для жаркой погоды Парфюмер Нестерова назвала свежие ароматы наиболее подходящими для жаркой погоды

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Для жаркой погоды лучше всего подходят свежие и цитрусовые ароматы, рассказала NEWS.ru парфюмер Валерия Нестерова. По ее словам, к освежающим относят ароматы морского бриза, ледяного фреша или тени зеленого сада.

Если на улице жара, то лучше использовать освежающие ароматы: с нотами цитрусов или морской или зеленой свежести. Они будут давать ощущение морского бриза, ледяного цитрусового фреша или тени зелёного сада, — посоветовала Нестерова.

По ее словам, в жару лучше использовать мист или вуаль для волос вместо парфюма. Нестерова объяснила это тем, что текстура таких средств нежнее и не будет производить удушающего эффекта.

Ранее Нестерова посоветовала наносить духи перед собеседованием одним распылением сзади по линии роста волос или на яремную впадинку. По ее словам, для такого случая лучше всего подойдут амброво-цитрусовые или древесно-цитрусовые ароматы, которые подчеркнут структурность и сдержанность, а также серьезность намерений.