Парфюмер рассказала, как правильно надушиться перед собеседованием Парфюмер Нестерова: для собеседования лучше всего подойдут духи с амброво-цитрусовым ароматом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наносить духи перед собеседованием следует одним распылением сзади по линии роста волос или на яремную впадинку, рассказала NEWS.ru парфюмер Валерия Нестерова. Для такого случая лучше всего подойдут амброво-цитрусовые или древесно-цитрусовые ароматы, посоветовала специалист.

Цитрусы бодрят и располагают к коммуникации, что важно на собеседовании. Молекулярная амбра или древесные ноты подчеркивает структурность и сдержанность, серьезность намерений, — отметила парфюмер.

Ранее Нестерова рассказала, что одной из самых простых и доступных замен духам из магазина являются эфирные масла лаванды, герани, розы и цитрусовых. Однако эксперт предупредила, что наносить эфирные масла на кожу не рекомендуется, поскольку они могут вызвать аллергию. Для того чтобы одежда пропиталась ароматом, можно положить в мешочек сухие травы и цветы, например, лаванду, мяту или ромашку, и повесить в шкаф. Кроме того, ароматы лаванды и можжевельника помогают заснуть, пропитанные ими подушечки можно разложить в постели.

Психолог Юлия Владис для успешного прохождения собеседования советовала изучить всю информацию о компании и подготовить пару шуток, но не слишком острых и саркастичных. Также она рекомендовала заранее продумать ответы на вопросы, которые чаще всего задают соискателям.