Парфюмер рассказала, чем заменить духи из магазина Парфюмер Нестерова: заменой духам могут стать эфирные масла, сухие цветы и пряности

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Эфирные масла лаванды, герани, розы, цитрусовых являются одной из самых простых и доступных замен духам из магазина, рассказала в беседе с NEWS.ru парфюмер Валерия Нестерова. Достаточно нанести несколько капель эфирного масла на ткань и оставить в шкафу или комнате, и они добавят приятный аромат одежде и окружающему пространству.

На кожу наносить эфирные масла не рекомендуется, поскольку они могут вызвать аллергию.

Можно использовать сухие травы и цветы, например лаванду, мяту, ромашку или розу. Их можно положить в мешочек и повесить в шкаф с одеждой, чтобы она пропиталась ароматом, — отметила специалист.

Она добавила, что ароматы лаванды и можжевельника помогают мягче и спокойнее заснуть. Пропитанные ими подушечки можно разложить в постели.

Еще один простой способ — использовать корки цитрусовых фруктов, таких как апельсин, лимон и лайм. Они содержат масла, которые могут добавить свежий и приятный аромат. Некоторые хендмейд-мастера делают украшения из засушенного среза лимона или апельсина, — рассказала парфюмер.

Теплые и приятные ароматы дают пряности — корица, ваниль и гвоздика, отметила эксперт. Их можно натереть на терке и поместить в тканевый мешочек. Для ароматизации дома легко сделать простейший аромадиффузор из апельсина и гвоздики. Достаточно вставить сухие палочки гвоздики в апельсин, и можно наслаждаться бодрящим пряно-цитрусовым ароматом, напоминающим глинтвейн, подчеркнула она.

Ранее парфюмер Лариса Галкина посоветовала с осторожностью использовать духи с ароматом ладана. Такой парфюм обычно очень насыщенный, зачастую имеет сложное звучание и не может быть универсальным.