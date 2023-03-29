Стало известно, к каким духам стоит отнестись с осторожностью Парфюмер Галкина посоветовала с осторожностью отнестись к духам с ладаном

Фото: shutterstock.com

При выборе духов следует с осторожностью относиться к аромату ладана, считает парфюмер Лариса Галкина. Она рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что такой парфюм зачастую имеет сложное звучание и не может быть универсальным. По словам эксперта, подходить к выбору духов надо также внимательно, как и к выбору наряда.

Я советую быть осторожнее с ладаном. Это не самая универсальная нота, духи с ладаном обычно очень насыщенные и даже тяжелые, звучание сложное. Это не тот парфюм, который стоит выбирать, например, на важную деловую встречу или на чужой праздник, — пояснила парфюмер.

По словам Галкиной, теплые восточные ароматы, которые называют удовыми, следует наносить на кожу заранее и в небольших количествах. Исключением может стать присутствие ноток мяты, что позволит придать парфюму свежесть.

Любителям винтажных парфюмов стоит отказаться от их использования на собеседовании или первом свидании. Парфюмер уточнила, что у многих эти ароматы ассоциируются с затхлостью и старостью, из-за чего о человеке может складываться не лучшее впечатление.

Парфюмерный эксперт Илья Волков ранее рассказал, что древесные ноты и аромат смолы придают духам дорогое звучание. По его словам, запах белых цветов, амбры, мускуса и розового перца поможет придать женщине сексуальность.