Женщинам дали совет, как пахнуть дорого и сексуально Парфюмерный эксперт Волков посоветовал выбирать духи с древесным ароматом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Древесные ноты и аромат смолы придают духам дорогое звучание, рассказал парфюмерный эксперт Илья Волков. В беседе с «Газетой.Ru» он пояснил, что запах белых цветов, амбры, мускуса и розового перца поможет придать женщине сексуальность.

Дорого всегда звучат смолы — ладан, бензоин, толуанский бальзам и янтарное масло, а также кожаные и древесные ноты, — пояснил эксперт.

По словам Волкова, весной лучше отказаться от стереотипов и отдать предпочтение древесным и фруктовым ароматом вместо цветочных. Для деловых встреч эксперт порекомендовал выбирать шипровые духи. Он также посоветовал присмотреться к нотам экзотических фруктов в аромате.

Перестаньте руководствоваться следующим стереотипом: весна, а значит, выбираем цветочные ароматы. «Весна — цветы, слишком примитивно», как сказала бы Миранда Пристли из кинофильма «Дьявол носит Prada», — заключил Волков.

Стилист Владислав Лисовец ранее назвал главным трендом весны 2023 года сексуальность, которую можно нарочито проявлять в фасонах и грубых маскулинных атрибутах гардероба. По словам эксперта, стоит обратить внимание на образы из прозрачной ткани как в мини-вариациях, так и в максимальной длине в пол.