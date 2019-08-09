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Суд отклонил ходатайство бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова об отмене запрета на выезд за пределы Московского региона для лечения. При этом представитель Уголовно-исполнительной инспекции просьбу осуждённого поддержал.

Судья не нашёл достаточных оснований для удовлетворения такого прошения, говорится на сайте СК России. В феврале 2013 года Квачков был осуждён по делу о подготовке госпереворота и приговорён к 13...