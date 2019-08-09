Телеведущий Леонид Парфёнов призвал жителей столицы принять участие в санкционированном митинге оппозиции.
10 августа 14:00 митинг на Сахарова — я иду, буду выступать и всех зову, — написал журналист в Instagram.
Акцию также посетят рэпер Оксимирон и нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.
Как писал News.ru, журналист Юрий Дудь сообщил, что намерен 10 августа участвовать в санкционированном митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова. Акция начнётся в 14:00. Однако в это же время будет проходить фестиваль «Панки в городе», в котором он заявлен как ведущий.