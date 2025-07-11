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11 июля 2025 в 09:00

Ни одной банки не останется! Томатное лечо — вкуснейшая закатка на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ни одной банки не останется! Томатное лечо — вкуснейшая закатка на зиму! Лечо по этому рецепту получается густым, ярким и ароматным. Готовится просто, хранится отлично, а съедается с удовольствием. Особенно вкусно с макаронами, картошкой или мясом. А можно — просто с хлебом! Один из самых надёжных способов сохранить вкус лета.

Ингредиенты

  • Болгарский перец — 4 кг
  • Спелые томаты — 5 кг (или томатный сок — 4 л)
  • Сахар — 300 г
  • Соль — 50 г
  • Подсолнечное масло — 50 г
  • Уксус 9% — 40 г

Приготовление

  1. Перец вымойте, разрежьте на четвертинки, удалите семена. Томаты измельчите и протрите в сок (или используйте сок сразу). В большой кастрюле соедините перец и томатный сок. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 20 минут.
  2. Добавьте соль, сахар, масло и уксус, хорошо перемешайте. Варите ещё 10–15 минут до мягкости перцев и загустения сока. Разложите лечо по стерилизованным банкам и закатайте.

После остывания уберите заготовку в прохладное место. Вкус становится ярче с каждым днём.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.

томаты
лечо
закатки
соленья
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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