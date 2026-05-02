Немного чеснока и щепотка паприки — готовлю эти сербские чивапчичи и на сковороде, и на мангале

Котлеты — это долго: хлеб мочить, лук жарить, яйца взбивать, панировать, бояться, что развалятся. Чивапчичи — это просто: все в миску, перемешал, слепил колбаски, жарить. На сковороде или на углях — без разницы.

Что понадобится

500 г мясного фарша (говядина + свинина, можно с бараниной), 3–4 зубчика чеснока, 1 ч. л. паприки, 1 ч. л. соли, 1/2 ч. л. черного перца, 1 ч. л. соды (по желанию для пышности), 2 ст. л. воды или газировки. Растительное масло для жарки.

Как я готовлю

Чеснок измельчаю в пасту. В миске смешиваю фарш, чеснок, паприку, соль, перец, соду и воду. Вымешиваю руками 5–7 минут до эластичности. Убираю в холодильник на 30 минут (можно и без этого).

Формую влажными руками небольшие колбаски толщиной 2–3 см, длиной 8–10 см. Разогреваю сковороду с маслом, обжариваю чивапчичи со всех сторон до румяной корочки и готовности (около 10 минут). На мангале — 5–7 минут, переворачивая.

