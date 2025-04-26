Закупились капустой, но не знаете, куда ее пустить? Приготовьте драники с фаршем по нашему рецепту. Поверьте: вам точно захочется добавки, так что придется бежать за вторым кочаном!

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 500–600 г
  • Фарш по вкусу — 500 г
  • Луковицы репчатые — 1 шт.
  • Куриные яйца — 1–2 шт.
  • Чеснок — 5–6 зубчиков
  • Мука — 2–3 ст. л.
  • Майонез — 3–4 ст. л.
  • Соль, перец, любимые приправы — на свой вкус
  • Свежая зелень — на свой вкус
  • Растительное масло — для жарки

Рецепт драников из капусты с фаршемФото: Shutterstock/FOTODOMРецепт драников из капусты с фаршем

Рецепт

  1. Капусту разрежьте, верхние листья и кочерыжку удалите, оставшуюся часть нарежьте средними кусками и отправьте в чашу кухонного комбайна. Измельчите.
  2. Луковицы нарежьте четвертинками, зубчики чеснока очистите и отправьте все вместе к капусте. Измельчите и переложите получившуюся массу в глубокую емкость.
  3. Добавьте к капустному пюре остальные ингредиенты и тщательно перемешайте. Стремитесь к однородности.
  4. Сковородку хорошо разогрейте, влейте масло.
  5. Ложкой выложите на сковороду получившееся тесто, формируя оладушки.
  6. Накройте крышкой и жарьте на среднем огне до румяности. Затем переверните оладьи и жарьте до румяной корочки с другой стороны.
  7. Готовые оладьи выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы избавиться от излишков масла.

Готово!

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