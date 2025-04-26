Закупились капустой, но не знаете, куда ее пустить? Приготовьте драники с фаршем по нашему рецепту. Поверьте: вам точно захочется добавки, так что придется бежать за вторым кочаном!
Ингредиенты
- Капуста белокочанная — 500–600 г
- Фарш по вкусу — 500 г
- Луковицы репчатые — 1 шт.
- Куриные яйца — 1–2 шт.
- Чеснок — 5–6 зубчиков
- Мука — 2–3 ст. л.
- Майонез — 3–4 ст. л.
- Соль, перец, любимые приправы — на свой вкус
- Свежая зелень — на свой вкус
- Растительное масло — для жарки
Рецепт
- Капусту разрежьте, верхние листья и кочерыжку удалите, оставшуюся часть нарежьте средними кусками и отправьте в чашу кухонного комбайна. Измельчите.
- Луковицы нарежьте четвертинками, зубчики чеснока очистите и отправьте все вместе к капусте. Измельчите и переложите получившуюся массу в глубокую емкость.
- Добавьте к капустному пюре остальные ингредиенты и тщательно перемешайте. Стремитесь к однородности.
- Сковородку хорошо разогрейте, влейте масло.
- Ложкой выложите на сковороду получившееся тесто, формируя оладушки.
- Накройте крышкой и жарьте на среднем огне до румяности. Затем переверните оладьи и жарьте до румяной корочки с другой стороны.
- Готовые оладьи выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы избавиться от излишков масла.
Готово!
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