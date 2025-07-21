Называйте как хотите — оладьи или лепешки! Самый вкусный рецепт кабачков!

Эти котлеты — наше самое любимое блюдо из кабачков! Они получаются нежными внутри, с аппетитной золотистой корочкой снаружи, а готовятся так просто, что их действительно можно делать хоть каждый день. Никаких сложных ингредиентов — только то, что есть под рукой, а результат всегда восхитительный.

Для начала натираем молодые кабачки на крупной терке. Если кабачки зрелые, лучше очистить их от кожицы и удалить семена. Посыпаем тертые кабачки солью и оставляем на 10 минут, чтобы выделился сок. Затем хорошенько отжимаем массу руками — это важно, иначе котлеты будут разваливаться.

В миску с кабачками добавляем яйцо, немного муки (примерно 2-3 столовые ложки), мелко нарезанный укроп или другую зелень по вкусу. Можно положить тертый сыр или немного толченого чеснока для пикантности. Перемешиваем до однородности — тесто должно быть достаточно густым, чтобы держать форму, но не слишком плотным.

Разогреваем сковороду с растительным маслом. Мокрыми руками формируем небольшие котлетки, обваливаем их в панировочных сухарях (это даст хрустящую корочку) и выкладываем на сковороду. Обжариваем на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон. Подаем горячими, со сметаной или любимым соусом.

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