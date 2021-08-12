Названы мессенджеры для работы российских чиновников

На сегодняшний день для работы чиновников рассматриваются такие мессенджеры, как «ТамТам» и Telegram. Об этом изданию «ФедералПресс» рассказал исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Новосибирской области Павел Жучков.

Это федеральное решение. Все люди в своей работе пользуются мессенджерами, и чаще всего они не российские. В настоящее время рассматриваются такие мессенджеры, как «ТамТам» и Telegram. Безопасность — это очень важно, — отметил и. о. министра.

Всё больше и чаще чаты в приложениях становятся местом хранилища фото- и видеоинформации. Также там находятся личные данные, переписка и различные документы. Поэтому работа российских чиновников и госслужащих станет безопаснее, если все они перейдут на отечественные приложения, которые смогут конкурировать с западными образцами, подытожил политик.

Ранее программист Сергей Вакулин сообщил, что учителей и преподавателей вузов переводят на российские мессенджеры для того, чтобы предотвратить хулиганские действия по срыву дистанционных уроков, хотя особого распространения эти программы не получили.