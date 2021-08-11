Назначен врио главврача в больнице Владикавказа, где произошло ЧП

Временно исполняющим обязанности главного врача больницы скорой помощи Владикавказа, где в результате сбоя в системе подачи кислорода погибли девять человек, стал Олег Томеев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

Врио главного врача республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи назначен Олег Томеев, — говорится в сообщении.

Уточняется, что до назначения он занимал пост руководителя территориального центра медицины катастроф.

9 августа девять человек скончались из-за поломки кислородной системы в больнице скорой помощи во Владикавказе в Северной Осетии. Все они находились в тяжёлом состоянии на ИВЛ. Причиной ЧП стал прорыв трубы, находящейся под землёй, он произошёл примерно в 18:00 по местному времени. Позднее стало известно о смерти ещё двух пациентов.

Ранее свищевую щель обнаружили на кислородной трубе в больнице во Владикавказе, где из-за аварии погибли девять пациентов. Кусок трубы приобщён к делу, внешнего воздействия на трубу не было.