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10 июля 2025 в 15:10

Мясо с картошкой по-грузински: просто, но божественно! Ужин без заморочек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оджахури по-грузински — ароматный ужин на одной сковороде! Это блюдо — настоящая палочка-выручалочка для тех случаев, когда нужно быстро приготовить что-то сытное и вкусное. Нежное мясо, золотистая картошка и грузинские специи создают потрясающую гармонию вкусов. А главное — все готовится в одной сковороде, значит, и мыть посуды меньше!

Начнем с мяса — берем 500 г свиной шеи или лопатки, нарезаем некрупными кубиками (3×3 см). Разогреваем сковороду с толстым дном, добавляем 2 ст. л. растительного масла и обжариваем мясо на сильном огне до румяной корочки. Не спешите перемешивать — пусть кусочки хорошо «схватятся». Затем убавляем огонь, накрываем крышкой и тушим 15 минут, пока мясо не станет мягким.

Пока мясо готовится, чистим 4–5 средних картофелин и режем крупными дольками. Выкладываем к мясу, увеличиваем огонь и обжариваем, периодически помешивая, минут 10–15 до золотистой корочки. В этот момент добавляем нарезанный полукольцами лук (2 шт.) и болгарский перец (1 шт. соломкой).

Секрет вкуса — в специях! Добавляем 1 ч. л. хмели-сунели, по щепотке уцхо-сунели и сушеного барбариса, соль и перец по вкусу. Для пикантности можно выдавить 2 зубчика чеснока. Вливаем 50 мл воды, накрываем крышкой и тушим еще 5–7 минут.

В конце посыпаем рубленой кинзой и петрушкой — без зелени это не настоящий оджахури! Подаем сразу же, пока картошка хрустит, а мясо сочное. Идеально дополнит блюдо маринованный зеленый перец или ткемали. Этот рецепт хорош тем, что его можно адаптировать под любой бюджет — использовать курицу вместо свинины, добавить грибы или баклажаны. Но в классическом варианте он бесподобен — попробуйте и убедитесь сами!

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рецепты
картошка
мясо
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
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