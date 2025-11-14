Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 15:01

Можно смело сеять даже в начале декабря в мерзлую землю: чудо-цветок, украсит сад до осени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Семена календулы можно смело сеять даже в начале декабря прямо в мерзлую землю, и они гарантированно взойдут весной, чтобы расцвести летом пышным цветом. Этот чудо-цветок обладает феноменальной жизнестойкостью!

Для посева достаточно подготовить грядку с легкой почвой заранее, пока земля не замерзла, сделав бороздки глубиной 2-3 см, а в начале декабря, когда установится стабильная минусовая температура, просто разбросать семена по поверхности и присыпать заранее заготовленной сухой землей. Не поливайте — зимней влаги будет достаточно. Календула, посеянная под зиму, зацветает на 2-3 недели раньше весенних посевов, формирует более мощные кусты и отличается невероятной устойчивостью к болезням и вредителям.

Ее яркие оранжевые и желтые цветы будут украшать ваш сад с июня до глубокой осени, а кроме декоративной ценности, растение вдобавок отпугивает вредных насекомых.

Ранее был назван многолетник-мечта для дачника: яркий и неубиваемый, цветет в первый год, сажать семенами.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД России подтвердил готовность ко второму саммиту с США
Врач объяснила, с чем связан рост числа детей с нарушениями слуха
Россияне начали повально жаловаться на «охлаждение» сим-карт
С двух «дочек» ЛУКОЙЛа сняли санкции в одной стране
В Верховном суде произошла громкая отставка
В Госдуме подготовили проект о запрете авторизации через зарубежные сервисы
«Не так быстро»: Захарова раскрыла детали диалога между Россией и США
«Могли быть выше»: тренер «Балтики» оценил успехи команды в РПЛ
Подросток согласился устроить теракт за деньги
Суд признал сотни работ Рерихов бесхозяйными
Пять детей пострадали в ДТП с автобусом под Челябинском
Российским туристам рассказали о новой напасти, прогнозируемой на 2026 год
«Злые духи» и «чудовища» помогают ВС России: новости СВО на вечер 14 ноября
«Появятся резиновые квартиры»: депутат об инициативе выкупать жилье частями
В РСТ назвали причину подорожания египетской визы для россиян
Стало известно, сколько онлайн-заявок на соцпомощь оформили в Подмосковье
В Госдуме объяснили, как мошенники обойдут правила «охлаждения» сим-карт
Терапевт назвал количество заболевших пневмонией
В Киеве пожаловались на рост повседневного использования русского языка
Измена или кризис пяти лет? Почему Богатырев подал на развод с Арнтгольц
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.