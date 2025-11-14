Можно смело сеять даже в начале декабря в мерзлую землю: чудо-цветок, украсит сад до осени

Семена календулы можно смело сеять даже в начале декабря прямо в мерзлую землю, и они гарантированно взойдут весной, чтобы расцвести летом пышным цветом. Этот чудо-цветок обладает феноменальной жизнестойкостью!

Для посева достаточно подготовить грядку с легкой почвой заранее, пока земля не замерзла, сделав бороздки глубиной 2-3 см, а в начале декабря, когда установится стабильная минусовая температура, просто разбросать семена по поверхности и присыпать заранее заготовленной сухой землей. Не поливайте — зимней влаги будет достаточно. Календула, посеянная под зиму, зацветает на 2-3 недели раньше весенних посевов, формирует более мощные кусты и отличается невероятной устойчивостью к болезням и вредителям.

Ее яркие оранжевые и желтые цветы будут украшать ваш сад с июня до глубокой осени, а кроме декоративной ценности, растение вдобавок отпугивает вредных насекомых.

