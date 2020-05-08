Минздрав рекомендовал сдвинуть сроки сдачи ЕГЭ на август

https://static.news.ru/photo/67dd6ed0-9112-11ea-804c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Проведение ЕГЭ в России будет возможным не ранее августа — сентября. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, рассчитывать на более ранние сроки не стоит.
На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь, — приводит слова министра ТАСС.
Ранее, как писал NEWS.ru, первый зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Олег Смолин заявил, что из-за пандемии коронавируса в настоящее время невозможно обеспечить равные условия сдачи единого государственного экзамена для всех учащихся. По его словам, высока вероятность того, что значительная часть детей не сдаст ЕГЭ в этом году, причём «не по своей воле».