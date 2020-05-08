Минздрав рекомендовал сдвинуть сроки сдачи ЕГЭ на август

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович ответила на вопрос о риске повторного заражения коронавирусом. По её словам, однозначного мнения на тот счёт пока нет. В настоящее время уместно говорить только о резистентности к вирусу.

Это называется неспецифический иммунитет. Это первый ответ организма, когда есть клетки, которые сразу убивают то, что там находится, и у вируса нет шанса развиваться дальше, — приводит её слова РИА...