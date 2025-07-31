Мини-огород на балконе: какие овощи вырастут в горшках

Небольшая площадь — не препятствие для выращивания свежих овощей. Современные карликовые сорта прекрасно растут в контейнерах на балконах и на компактных грядках. Они дают хороший урожай, занимая минимум пространства.

Для балконного огорода идеально подходят мини-томаты черри, особенно штамбовые сорта. Компактные перцы и баклажаны карликовых сортов отлично плодоносят в горшках объемом 5–7 литров. Листовые овощи — салаты, шпинат, мангольд — можно выращивать в неглубоких ящиках. Особого внимания заслуживают кустовые кабачки и огурцы с короткими плетями. Не забывайте о пряных травах — базилике, тимьяне, петрушке, которые прекрасно чувствуют себя в небольших контейнерах. Главное — обеспечить растениям регулярный полив, хороший дренаж и достаточное освещение. С такими мини-огородами свежие витамины будут под рукой все лето.

Ранее также сообщалось о растениях, которые помогут охладить помещение в жару. Они очищают воздух, регулируют влажность и создают ощущение свежести.